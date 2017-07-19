"Вертолеты России" и концерн "Вега" договорились о сотрудничестве

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19 июл – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" и концерн "Вега" подписали меморандум о сотрудничестве в разработке беспилотников, сообщили журналистам в холдинге.

"Вертолеты России" в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2017 заключил с концерном радиостроения "Вега" меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предполагающий совместную разработку комплексов с БЛА (беспилотными летательными аппаратами)", — говорится в сообщении.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский и генеральный директор – генеральный конструктор концерна "Вега" Владимир Верба. Соглашение направлено на расширение научно-технического, информационного и делового сотрудничества для повышения конкурентоспособности и эффективного выведения новых образцов военной и гражданской техники и технологий на отечественный и международный рынок.

Подписанный документ предполагает сотрудничество в разработке и освоении серийного производства беспилотников вертолетного типа берегового и корабельного базирования в интересах Минобороны РФ и других силовых структур.

"Концерн "Вега" является одним из ключевых российских производителей бортовых РЛС управления и наблюдения для комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Мы будем использовать опыт наших партнеров для решения общих приоритетных задач в рамках инновационной политики госкорпорации Ростех", — цитируются в сообщении слова гендиректора компании Андрея Богинского.

Другим направлением сотрудничества "Вертолетов России" и "Веги" станет разработка и вывод в серию гражданских БЛА, предназначенных в том числе для развития системы мониторинга обстановки в Арктике и промышленной инфраструктуры топливно-энергетического комплекса России.