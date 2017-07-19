На совместные учения в Балтийск впервые придут три корабля ВМС Китая

КАЛИНИНГРАД, 19 июл — РИА Новости. Отряд из трех кораблей ВМС Китая во главе с эсминцем "Хэфэй" прибудет 21 июля в главную базу Балтийского флота порт Балтийск для участия в совместных российско-китайских военно-морских учениях "Морское взаимодействие-2017", сообщил журналистам представитель Балтийского флота капитан первого ранга Роман Мартов.

"Три корабля ВМС Китая придут в Балтийск на совместные учения "Морское взаимодействие-2017". Стоит отметить, что в истории отношений России и Китая это первый визит кораблей ВМС Народно-освободительной армии в Балтийск", — сказал Мартов.

Он добавил, что экипажу корвета Балтийского флота "Бойкий" предстоит обеспечить встречу и пребывание в российском порту китайских кораблей. Программой визита предусмотрены спортивные соревнования между российскими и китайскими военными моряками.

Активная фаза российско-китайских маневров пройдет с 25 по 27 июля в акватории Балтийского моря, где будут отрабатываться совместные действия и пройдут тренировки по совместной организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны.

Основные цели визита — дальнейшее укрепление и развитие дружеских отношений между флотами двух стран и проведение первого этапа совместного военно-морского учения "Морское взаимодействие-2017 ". Визит китайских военных моряков продлится с 21 по 25 июля. После выполнения эпизодов учения в морских полигонах Балтийского флота корабли ВМС Китая совершат переход в Санкт-Петербург.