"Русские витязи" в будущем смогут выступать и на Су-30, и на Су-35

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 19 июл – РИА Новости. Авиагруппа высшего пилотажа "Русские витязи" в перспективе сможет выступать и на новейших сверхманевренных истребителях Су-35, заявил журналистам в среду главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.
Пока пилоты, по его словам, прекрасно осваивают Су-30СМ и показывают на нем эффектный групповой и одиночный пилотаж.
"Это огромная нагрузка, и, естественно, мы должны быть уверены, что техника нигде и никогда не откажет. Она зарекомендовала себя с прекрасной стороны", — сказал он.
Самолет Су-30СМ был выбран на замену Су-27 из-за того, что он двухместный и позволяет одновременно обучать сразу двух пилотов. Кроме того, у него прекрасные летные качества, дальность и продолжительность полета, пояснил Бондарев.
Он напомнил, что у авиагруппы "Русские витязи" в год проходит 20-30 показательных выступлений, а в один год был рекорд — 50 показов, причем половина из них — за границей.
"Чтобы расти и развиваться, надо смотреть, как пилотируют в других странах, пилотировать самим", — отметил он.