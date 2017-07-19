В Китай на "Армейские игры-2017" прибыла первая команда из России

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 июл — РИА Новости. Курсанты единственного на Дальнем Востоке высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) прибыли в Китай для участия в Армейских международных играх (АрМИ), сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

"(Курсанты) в составе команды конкурса "Суворовский натиск" Вооруженных сил РФ пересекли государственную границу и прибыли в городской уезд Корла (Синьцзян-Уйгурский автономный район, северо-запад Китая) для участия в финале "Армейских международных игр-2017"",- отмечает пресс-служба округа.

Международный этап конкурса будет проводиться в Китае в рамках Армейских международных игр с 29 июля по 12 августа, АрМИ-2017 пройдут на 22 полигонах Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая и России. До 29 июля команда пройдет акклиматизацию, подготовит технику и ознакомится с особенностями полигона.

Кроме соревнований экипажей боевых машин пехоты "Суворовский натиск", в уезде Корла пройдут международные этапы конкурсов по обслуживанию и подготовки вооружения — "Мастер-оружейник", ведению противовоздушного боя — "Чистое небо" и РХБ разведке местности — "Безопасная среда".