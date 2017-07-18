Многие представленные на МАКС новинки необходимы ВКС, заявил главком

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл — РИА Новости. На международном авиасалоне МАКС в Жуковском представлено много новейших образцов военной техники, которые интересны и необходимы для Военно-космических сил (ВКС), сообщил журналистам главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.
"Мне как летчику каждый самолет и вертолет дорог, потому что это огромный труд людей, которые его изобрели, создали, испытали и поставили в строевые части. Поэтому я, конечно, радуюсь за все, что летает в воздухе и не стоит на земле", — подчеркнул он.
По его словам, обслуживание авиационной техники в рамках полного жизненного цикла позволило существенно повысить ее исправность на местах.
"Исправность у нас постоянно повышается, есть средства для этого, тем более, мы перешли на полный жизненный цикл по сервисному обслуживанию летательных аппаратов, и это уже дает свои результаты", — сказал он.