МиГ-35 позволит эффективно обучать курсантов, считает главком ВКС

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл – РИА Новости. Новый многоцелевой легкий истребитель МиГ-35 позволит эффективно обучать курсантов летных училищ и летчиков строевых частей, заявил журналистам во вторник главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

Международный авиационно-космический салон (МАКС) проходит в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. Новейший истребитель МиГ-35 впервые публично представлен на МАКС-2017.

"Это легкий истребитель, экономичный очень, он пойдет для обучения курсантов на выпускном курсе, для обучения пилотов в строевых частях и освоения всех видов техники пилотирования, маневров, всего вооружения", — сказал Бондарев.

Этот самолет может применять практически всю номенклатуру вооружений, которые есть в ВКС, добавил главком.

"За этим самолетом, я думаю, будущее, и, естественно, он дешевле, чем тяжелые истребители, поэтому мы будем его брать", — добавил Бондарев.

МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29М/М2. По дальности полета новый истребитель превосходит предшественников в 1,5 раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 Маха, бортовой радар МиГ-35 может сопровождать до 30 целей на расстоянии до 160 километров.