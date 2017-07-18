Китай к 2019 году получит все Су-35 по контракту с Россией

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл – РИА Новости. Россия завершит контракт на поставку 24 истребителей Су-35 Китаю в 2019 году, заявил во вторник в интервью газете "Авиастроение", распространяемой на авиасалоне "МАКС-2017", директор ФСВТС Дмитрий Шугаев.

"Контракт на поставку для ВВС Народно-освободительной армии Китая выполняется, в прошлом году были поставлены первые машины. В ближайшие два года мы завершим поставки самолётов Китаю. Техника уже эксплуатируется, отзывы китайской стороны весьма позитивные", — сказал он.

Контракт на поставку 24 многофункциональных истребителей Су-35 поколения 4++ Россия и Китай подписали в 2015 году. Поколение 4++ условно и указывает на то, что по совокупности характеристик Су-35 вплотную приближен к истребителю пятого поколения: за исключением стелс-технологии и АФАР он удовлетворяет большинству требований к самолетам пятого поколения.

По словам президента Объединенной авиастроительной корпорации РФ Юрия Слюсаря, Россия в рамках данного контракта поставит в 2017 году китайской стороне 10 машин, первые четыре истребителя Пекин получил в прошлом году.