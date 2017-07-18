Путин: МАКС-2017 может поспособствовать продвижению продукции за рубеж

ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 18 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что международный авиакосмический салон МАКС-2017 может поспособствовать продвижению российской продукции на внутренний и зарубежные рынки, у РФ есть, что предложить.

"В ближайшие несколько дней здесь, в подмосковном Жуковском, будет развернута обширная экспозиция, свои разработки представят ведущие российские и иностранные компании, пройдут конференции и семинары по актуальным вопросам развития отрасли, запланирован целый ряд переговоров и подписание крупных контрактов. Рассчитываем, что все это будет способствовать укреплению производства и кооперации, росту международного сотрудничества, продвижению российских продукции на внутренний и на зарубежные рынки. У нас есть, что предложить", — сказал Путин во время посещения МАКС-2017.