Переговоры по С-400 близятся к финалу, заявил глава Минобороны Турции

АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. Переговоры о поставках из России новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" находятся на финальной стадии, никаких проблем не предвидится, заявил журналистам глава Минобороны Турции Фикри Ышык.

Этот контракт может стать одним из крупнейших для "Рособоронэкспорта" за последнее время. Ряд западных СМИ сообщал, что Анкара согласна купить четыре дивизиона С-400 за 3 миллиарда долларов.

"Мы подошли к окончательной точке относительно С-400. То есть переговоры вот-вот закончатся положительно. Однако пока не будут поставлены подписи, нельзя сказать, что дело закончено. Но мы находимся на завершающем этапе, и никаких проблем не предвидится", — сказал Ышык, которого цитирует газета Yeni Safak.

В начале июня гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что Россия и Турция согласовали все технические вопросы по заключению контракта. Помощник президента Владимир Кожин отмечал, что Россия не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.

Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал намерение Турции купить С-400 "суверенным решением", в то же время отметив, что российские комплексы не совместимы с техникой НАТО, членом которой является Турция.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, Россия заключила лишь с Китаем. Переговоры, кроме Турции, ведутся также с Индией.