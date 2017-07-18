Переговоры по С-400 близятся к финалу, заявил глава Минобороны Турции

АНКАРА, 18 июл — РИА Новости. Переговоры о поставках из России новейших зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" находятся на финальной стадии, никаких проблем не предвидится, заявил журналистам глава Минобороны Турции Фикри Ышык.
"Мы подошли к окончательной точке относительно С-400. То есть переговоры вот-вот закончатся положительно. Однако пока не будут поставлены подписи, нельзя сказать, что дело закончено. Но мы находимся на завершающем этапе, и никаких проблем не предвидится", — сказал Ышык, которого цитирует газета Yeni Safak.
В начале июня гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что Россия и Турция согласовали все технические вопросы по заключению контракта. Помощник президента Владимир Кожин отмечал, что Россия не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.
Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал намерение Турции купить С-400 "суверенным решением", в то же время отметив, что российские комплексы не совместимы с техникой НАТО, членом которой является Турция.
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
В настоящее время контракт на поставку систем С-400 "Триумф", пока не имеющих аналогов в мире, Россия заключила лишь с Китаем. Переговоры, кроме Турции, ведутся также с Индией.