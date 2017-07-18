Вертолет Ми-28НЭ впервые задействуют в летной программе МАКС

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл – РИА Новости. Ударный вертолет Ми-28НЭ ("Ночной охотник") впервые задействуют в летной программе авиасалона МАКС, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе холдинга "Вертолеты России".

"Ударный вертолет Ми-28НЭ впервые примет участие в летной программе Международного авиационно-космического салона МАКС-2017. Машина будет задействована как в пролетах группы вертолетов, так и в одиночном пилотаже на протяжении всех шести дней выставки. Ориентировочное время каждого одиночного выступления Ми-28НЭ составит восемь минут", — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что серийное производство двух новых вертолетов Ми-28НЭ с двойным управлением (экспортный вариант) и Ми-28УБ (учебно-боевой для Воздушно-космических сил РФ) было запущено на заводе "Роствертол" в Ростове-на-Дону в 2016 году.

Главное отличие Ми-28НЭ и Ми-28УБ от классического "Ночного охотника" – двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. Таким образом, наряду с основной ударной функцией новый вертолет может выполнять задачи по подготовке и обучению летного состава.

Всего "Роствертол" представит на МАКС-2017 три вертолета: Ми-28НЭ, Ми-35М и Ми-26Т2.