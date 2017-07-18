Филиппины заинтересованы в закупке оружия у России, заявили в Ростехе

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Филиппины заинтересованы в покупке широкого перечня вооружений у России, но этот вопрос требует серьезной проработки, заявил журналистам директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Филиппины заинтересованы во всем. Но это требует очень серьезной проработки", — сказал Кладов на авиасалоне МАКС-2017.

Ранее Филиппины ничего не закупали у России. Посол страны в РФ Карлос Соррета говорил, что Манила планирует закупить у России оружие частично из имеющихся у нее на текущий момент средств, частично – в кредит, Москва предложила для этого "очень хорошие условия".

До настоящего времени между Россией (СССР) и Филиппинами не было заключено ни одного контракта по линии военно-технического сотрудничества. Между тем филиппинские вооруженные силы нуждаются в ряде вооружений, закупка которого у традиционного партнера по ВТС – Соединенных Штатов – становится все более проблематичной из-за промедлений и условий, которые выдвигает американская сторона.

В интервью российским СМИ президент Филиппин Родриго Дутерте ранее объяснил, почему его страна хотела бы получать вооружения. По словам Дутерте, "когда РФ продает оружие, она не навязывает каких-то условий". При этом, как отметил глава государства, подобный подход не работает в случае с США.