Филиппины заинтересованы в закупке оружия у России, заявили в Ростехе

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Филиппины заинтересованы в покупке широкого перечня вооружений у России, но этот вопрос требует серьезной проработки, заявил журналистам директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.
"Филиппины заинтересованы во всем. Но это требует очень серьезной проработки", — сказал Кладов на авиасалоне МАКС-2017.
До настоящего времени между Россией (СССР) и Филиппинами не было заключено ни одного контракта по линии военно-технического сотрудничества. Между тем филиппинские вооруженные силы нуждаются в ряде вооружений, закупка которого у традиционного партнера по ВТС – Соединенных Штатов – становится все более проблематичной из-за промедлений и условий, которые выдвигает американская сторона.
В интервью российским СМИ президент Филиппин Родриго Дутерте ранее объяснил, почему его страна хотела бы получать вооружения. По словам Дутерте, "когда РФ продает оружие, она не навязывает каких-то условий". При этом, как отметил глава государства, подобный подход не работает в случае с США.