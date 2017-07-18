В Рособоронэкспорте считают приоритетом продажу истребителей Су-35

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл – РИА Новости. Продажа новейших истребителей Су-35 за рубеж является в этом году приоритетной программой Рособоронэкспорта, сообщил журналистам в рамках авиасалона МАКС-2017 гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Су-35 – одна из звезд этого салона. Он будет летать вместе с Т-50. Это одна из приоритетных программ (Су-35) Рособоронэкспорта на 2017 год. Мы надеемся, что у нас в этом году все сложится", — сказал Михеев, имея в виду планирующееся в этом году подписание нескольких контрактов.

Ранее Михеев заявлял РИА Новости, что, в частности, планируется к подписанию контакт на поставку Су-35 в Индонезию и в ОАЭ. В настоящее время Россия реализует контракт на поставку 24 Су-35 в Китай.