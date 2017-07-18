Россия обсудит с Алжиром поставку систем ПВО и авиации

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл – РИА Новости. Россия в ходе авиасалона МАКС-2017 планирует обсудить с Алжиром возможную поставку систем ПВО и авиации, заявил журналистам во вторник в ходе авиасалона МАКС-2017 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Ранее о переговорах с Алжиром по этой тематике известно не было.

"Мы планируем провести переговоры с нашими партерами из Египта, обсудим поставку вертолетов для "Мистралей". Кроме того, запланированы переговоры с нашими партнёрами из Алжира и Турции — в основном, по тематике ПВО и авиации", — сказал он.