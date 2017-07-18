Россия хочет подписать на МАКС контракт по модернизации МиГ-29 ВВС Малайзии

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл – РИА Новости. Россия планирует подписать в ходе авиасалона МАКС-2017 контракт по модернизации парка истребителей МиГ-29 ВВС Малайзии, заявил журналистам в ходе авиасалона МАКС-2017 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС РФ) Дмитрий Шугаев.

"Мы планируем также финализировать такой серьёзный процесс, как модернизация истребителей МиГ-29 королевских ВВС Малайзии. Сегодня здесь находится главком ВВС этой страны. Надеемся, что все пройдёт успешно", — сказал Шугаев.

Россия по контракту от 1994 года поставила Малайзии 18 МиГ-29Н. Ранее представитель Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщал РИА Новости, что руководству Малайзии переданы предложения по модернизации МиГ-29Н до уровня МиГ-29СМ.