Новый глава Центра Хруничева признал проблемы с исполнением гособоронзаказа

ЖУКОВСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Новый глава государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М.В. Хруничева Алексей Варочко признал, что у предприятия есть проблемы с исполнением гособоронзаказа и международных договоренностей по пускам.

"Проблемы, они есть, с ними надо справляться. Это те задолженности по гособоронзаказу… по международным пускам", — сказал Варочко.

Он отметил, что предприятие будет искать новых заказчиков после исполнения уже имеющихся договорных обязательств. Кроме того, по словам нового гендиректора, у него уменьшится количество заместителей.

"Определенные кадровые изменения будут. Количество заместителей уменьшится до четырех человек… сейчас восемь", — добавил Варочко.