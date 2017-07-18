"Вертолеты России" представили на МАКС прототипы беспилотников для Арктики

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 18 июл – РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" впервые представил на авиасалоне МАКС прототипы беспилотных летательных аппаратов VRT300, предназначенных для освоения Арктики, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе компании.

Выставка МАКС-2017 проходит с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском.

"Вертолеты России" на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 впервые представили прототипы беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа VRT300, разработанных компанией "ВР-Технологии", — говорится в сообщении.

Комплекс VRT300 разрабатывается в двух версиях: Arctic Supervision – с радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики и Opticvision – с увеличенной дальностью полета для задач мониторинга и дистанционного зондирования. Масса целевой нагрузки беспилотника — 70 килограммов.

"Тема освоения Арктики сегодня чрезвычайно актуальна. Например, судоходным компаниям, планирующим круглогодичную морскую навигацию по Северному морскому пути, необходим постоянный мониторинг ледовой обстановки по курсу следования. Технические решения, использованные в VRT300, позволят заблаговременно определять толщину льда и оптимизировать курс в соответствии с полученными данными", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского.

Кроме того, в рамках МАКС-2017 холдинг впервые представит модель легкого многоцелевого вертолета VRT500.