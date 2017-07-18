Начальник: военный оркестр РФ готов вылетать в Сирию столько, сколько нужно
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Центральный военный оркестр Минобороны России готов вылетать в Сирию для выступлений перед российскими военными столько раз, сколько нужно, заявил в интервью РИА Новости начальник оркестра, заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин.
Главный военный оркестр России насчитывает 228 человек, 83 из них — военные, проходящие службу по контракту и по призыву.
"В прошлом году мы выступали перед нашими солдатами и офицерами в Сирии. Концерт длился более трех часов без перерыва. Поставят задачу — будем еще вылетать туда столько раз, сколько нужно", — сказал Дурыгин.
Он отметил, что у оркестра очень много служебных командировок, которые можно назвать военными гастролями.
"Выделяется военный самолет, и мы летим в отдаленные гарнизоны. Каждый год, к примеру, мы выступаем на Дальнем Востоке. Недавно были в Хабаровске. До этого — на Курилах. В сентябре будем на Сахалине. То есть мы постоянно выезжаем — 14 июля побывали на космодроме Плесецк, где на плацу части выступили перед военнослужащими и их семьями", — рассказал полковник.
Читайте полный текст интервью с Сергеем Дурыгиным >>
Ежегодно, на протяжении всего времени существования военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ радует своим виртуозным мастерством гостей и жителей столицы. В среду, 12 июля, оркестр провел выездную репетицию на Соборной площади Кремля.
Несмотря на дождливую погоду, при первых звуках музыки на Соборной площади собралось много людей. Попурри на детские песни были приняты зрителями на "ура".
"Мы впервые приехали в Москву, прошли на территорию Кремля, конечно, немного расстроились, что не повезло с погодой - идет дождь. А здесь такой подарок – звучит оркестровая музыка. Песня трубадура из мультфильма "По следам бременских музыкантов", " Улыбка" и другие сделали этот дождливый день солнечным, он останется в нашей памяти",- сказала Надежда Нагаткина из Новосибирска.
Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ - ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил РФ и один из самых известных оркестров мира, основан в 1927 году. На фото: военный дирижер Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Андрей Нисенбаум во время репетиции выступления на фестивале "Спасская башня" в Кремле.
Музыканты ЦВО РФ не просто исполняли любимые многими поколениями мелодии, но и совершали перестроения, вставали на колено и просто танцевали вместе с подпевающими им зрителями.
В конце репетиции зрители щедро отблагодарили оркестр своими аплодисментами.
В здании базирования Центрального военный оркестра Министерства обороны РФ располагается Музей оркестра. Несколько сотен экспонатов, созданные за последние сто с лишним лет, рассказывают посетителям об истории знаменитого на весь мир коллектива.
В кабинете начальника оркестра - заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина расположился рояль французской фирмы Эрарт.
"Этот инструмент попал к нам в плачевном состоянии. После больших усилий реставраторов инструмент - современник Пушкина - конца 18 века, на подобных играли Фредерик Шопен, Ференц Лист, радует наших гостей своей игрой", - рассказал Дурыгин.
Гостей на входе в здание Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ встречает лестница с бронзовыми гусарами в оркестровой форме - точная копия оркестрового обмундирования 19 века.
Каждый уголок здания, где размещается оркестр, говорит об истории, людях и их судьбах в жизни нашей страны.
Альбомы, хранящиеся в музее оркестра, содержат сотни фотографий, рассказывающих о жизни коллектива: репетициях, выступлениях, его гастролях и людях, которые на протяжении всей своей жизни работали вместе с легендарным оркестром.
Участник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ рядовой Григорий Боруцкий в репетиционном зале исполняет фрагмент первой симфонии Чайковского.