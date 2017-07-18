Начальник: военный оркестр РФ готов вылетать в Сирию столько, сколько нужно

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Центральный военный оркестр Минобороны России готов вылетать в Сирию для выступлений перед российскими военными столько раз, сколько нужно, заявил в интервью РИА Новости начальник оркестра, заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин.

Главный военный оркестр России насчитывает 228 человек, 83 из них — военные, проходящие службу по контракту и по призыву.

"В прошлом году мы выступали перед нашими солдатами и офицерами в Сирии. Концерт длился более трех часов без перерыва. Поставят задачу — будем еще вылетать туда столько раз, сколько нужно", — сказал Дурыгин.

Он отметил, что у оркестра очень много служебных командировок, которые можно назвать военными гастролями.

"Выделяется военный самолет, и мы летим в отдаленные гарнизоны. Каждый год, к примеру, мы выступаем на Дальнем Востоке. Недавно были в Хабаровске. До этого — на Курилах. В сентябре будем на Сахалине. То есть мы постоянно выезжаем — 14 июля побывали на космодроме Плесецк, где на плацу части выступили перед военнослужащими и их семьями", — рассказал полковник.

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