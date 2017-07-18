Главный военный оркестр можно сравнить с конструктором, считает Дурыгин

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, включающий несколько музыкальных коллективов, можно сравнить с детским конструктором, сказал в интервью РИА Новости начальник оркестра, заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин.

В составе оркестра действуют два музыкальных коллектива — духовой и симфонический оркестры. На их основе были созданы эстрадно-симфонический оркестр, струнный квартет, джаз-ансамбль и брасс-квинтет.

"Наш оркестр можно образно сравнить с детским конструктором. К симфоническому оркестру мы добавили саксофоны, другие духовые инструменты, сделали специальную аранжировку исполняемых музыкальных произведений — получился эстрадно-симфонический оркестр. Но классическую музыку Бетховена, Моцарта, Чайковского, Рахманинова исполняет симфонический оркестр без добавленных духовых инструментов", — сказал Дурыгин.

По его словам, небольшие мероприятия обеспечиваются камерными составами, к примеру струнным квартетом, секстетом. "Это не отдельные коллективы и ими специально никто не руководит. У меня есть заместитель, еще один дирижер. На весь оркестр — три офицера. Этого вполне хватает", — отметил полковник.

Он пояснил, что офицеры оркестра имеют военно-учетную специальность "Военный музыкант" — окончили военно-дирижерский факультет при Московской государственной консерватории (ныне — при Военном университете). "Прежде чем попасть в Центральный оркестр Минобороны России мы проходили военную службу, набирались опыта в других коллективах. Я служу в оркестре с 2002 года", — уточнил Дурыгин.

Главный военный оркестр России насчитывает 228 человек, 83 из них — военнослужащие, проходящие службу по контракту и по призыву.

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