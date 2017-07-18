МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Центральный военный оркестр Минобороны России в октябре отметит официальное 90-летие, а в 2021 году планирует отпраздновать 100-летие своего реального создания, сообщил в интервью РИА Новости начальник оркестра заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин.

"Официальной датой создания оркестра считается 1 октября 1927 года. Но в результате проделанной на протяжении примерно десятка лет совместной с профессиональными архивистами работы были обнаружены документы, в том числе ранее засекреченные, из которых следует, что главный военный оркестр молодой тогда советской республики был создан в 1921 году", — сказал Дурыгин.

По его словам, уже поданы документы для того, чтобы узаконить реальную дату образования музыкального коллектива.

"Надеюсь, через четыре года отметим его 100-летний юбилей", — отметил начальник оркестра.

"Тем не менее, в честь 90-летия оркестра запланирована серия концертов и для военнослужащих, и для широкой публики", — заключил Дурыгин.

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