Главный военный оркестр России намерен отметить вековой юбилей в 2021 году
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Центральный военный оркестр Минобороны России в октябре отметит официальное 90-летие, а в 2021 году планирует отпраздновать 100-летие своего реального создания, сообщил в интервью РИА Новости начальник оркестра заслуженный артист России, народный артист Дагестана полковник Сергей Дурыгин.
"Официальной датой создания оркестра считается 1 октября 1927 года. Но в результате проделанной на протяжении примерно десятка лет совместной с профессиональными архивистами работы были обнаружены документы, в том числе ранее засекреченные, из которых следует, что главный военный оркестр молодой тогда советской республики был создан в 1921 году", — сказал Дурыгин.
По его словам, уже поданы документы для того, чтобы узаконить реальную дату образования музыкального коллектива.
"Надеюсь, через четыре года отметим его 100-летний юбилей", — отметил начальник оркестра.
"Тем не менее, в честь 90-летия оркестра запланирована серия концертов и для военнослужащих, и для широкой публики", — заключил Дурыгин.
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Ежегодно, на протяжении всего времени существования военно-музыкального фестиваля "Спасская башня", Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ радует своим виртуозным мастерством гостей и жителей столицы. В среду, 12 июля, оркестр провел выездную репетицию на Соборной площади Кремля.
Несмотря на дождливую погоду, при первых звуках музыки на Соборной площади собралось много людей. Попурри на детские песни были приняты зрителями на "ура".
"Мы впервые приехали в Москву, прошли на территорию Кремля, конечно, немного расстроились, что не повезло с погодой - идет дождь. А здесь такой подарок – звучит оркестровая музыка. Песня трубадура из мультфильма "По следам бременских музыкантов", " Улыбка" и другие сделали этот дождливый день солнечным, он останется в нашей памяти",- сказала Надежда Нагаткина из Новосибирска.
Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ - ведущий творческий коллектив Вооруженных Сил РФ и один из самых известных оркестров мира, основан в 1927 году. На фото: военный дирижер Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Андрей Нисенбаум во время репетиции выступления на фестивале "Спасская башня" в Кремле.
Музыканты ЦВО РФ не просто исполняли любимые многими поколениями мелодии, но и совершали перестроения, вставали на колено и просто танцевали вместе с подпевающими им зрителями.
В конце репетиции зрители щедро отблагодарили оркестр своими аплодисментами.
В здании базирования Центрального военный оркестра Министерства обороны РФ располагается Музей оркестра. Несколько сотен экспонатов, созданные за последние сто с лишним лет, рассказывают посетителям об истории знаменитого на весь мир коллектива.
В кабинете начальника оркестра - заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина расположился рояль французской фирмы Эрарт.
"Этот инструмент попал к нам в плачевном состоянии. После больших усилий реставраторов инструмент - современник Пушкина - конца 18 века, на подобных играли Фредерик Шопен, Ференц Лист, радует наших гостей своей игрой", - рассказал Дурыгин.
Гостей на входе в здание Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ встречает лестница с бронзовыми гусарами в оркестровой форме - точная копия оркестрового обмундирования 19 века.
Каждый уголок здания, где размещается оркестр, говорит об истории, людях и их судьбах в жизни нашей страны.
Альбомы, хранящиеся в музее оркестра, содержат сотни фотографий, рассказывающих о жизни коллектива: репетициях, выступлениях, его гастролях и людях, которые на протяжении всей своей жизни работали вместе с легендарным оркестром.
Участник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ рядовой Григорий Боруцкий в репетиционном зале исполняет фрагмент первой симфонии Чайковского.