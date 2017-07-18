Летчики Севфлота на Ил-38 отработали поиск подлодок в Баренцевом море

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Морские летчики Северного флота на самолете Ил-38 отработали задачи по противолодочной борьбе, а также поиск подводных лодок условного противника, сообщил начальник пресс-службы Севфлота капитан первого ранга Вадим Серга.

"В ходе выполнения полетного задания летчики отработали тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, а также слежения с применением радиолокационных и гидроакустических средств", — сказал Серга.

Он добавил, что затем экипаж Ил-38 провел проверку комплексов противолодочного вооружения с выполнением условного бомбометания. Кроме того, морские летчики совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, выполнили задания на слетанность экипажей и получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях.