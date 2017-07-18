ВЛАДИВОСТОК, 18 июл – РИА Новости. Команда морских пехотинцев Национально-освободительной армии Китая (НОАК) прибыла на Тихоокеанский флот (ТОФ) для участия в международном конкурсе "Морской десант-2017", который состоится в рамках "Армейских международных игр-2017" на полигонах ТОФ, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"В ближайшее время во Владивосток прибудут команды из Ирана и Венесуэлы. После размещения и отдыха члены прибывших команд займутся изучением участков трассы, детально ознакомятся с мишенными позициями на этапе подготовки к участию в международном конкурсе. Также иностранным участникам предстоит принять технику, на которой они будут выступать на состязаниях", — сказал Матвеев.

Международный конкурс по полевой выучке "Морской десант-2017" проводится среди подразделений морской пехоты государств – участников конкурса. Целями конкурса являются укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, повышение престижа военной службы, повышение уровня полевой выучки участников.