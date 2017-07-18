Минобороны назвало дату проведения первого этапа российско-китайских учений

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Первый этап двусторонних российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие — 2017" пройдет с 21 по 28 июля в Балтийском море, сообщили в Минобороны РФ,

Основная цель совместных учений заключается в повышении эффективности взаимодействия флотов РФ и Китая в противодействии морским угрозам, отработка слаженности действий экипажей кораблей, а также укрепление сотрудничества между российскими и китайскими моряками.

"Двадцать первого июля отряд кораблей ВМС НОАК прибудет в Балтийск, где состоится торжественная церемония встречи, а также ряд протокольных мероприятий с участием командования ВМФ России и ВМС Китая. В этот же день состоится торжественная церемония открытия учения", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в первом этапе учений будет задействовано около десяти кораблей различных классов, более десяти самолетов и вертолетов Военно-морского флота РФ и военно-морских сил Китая.

Активная фаза совместных учений пройдет с 24 по 27 июля в Балтийском море, где моряки отработают совместные действия на воде, а также проведут тренировки по совместной организации противолодочной, противовоздушной и противокорабельной обороны, заключили в МО РФ.