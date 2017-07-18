Минобороны подтвердило подписание контракта на получение двух Ми-38

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Минобороны РФ во вторник подтвердило, что заключило с АО "Вертолеты России" первый контракт на поставку опытной партии вертолетов Ми-38; до конца 2019 года МО РФ получит две машины.

Ранее в холдинге "Вертолеты России" сообщили о подписании контракта на поставку Минобороны РФ двух средних многоцелевых вертолетов Ми-38, поставки запланированы на 2018 и 2019 годы. В компании отметили, что Ми-38 уже прошел испытания по подъему груза массой 5 тонн внутри кабины и на внешней подвеске, а также на возможность применения вертолета на горячем и обводненном топливе. На ближайшее время запланирована сертификация производства Ми-38 на Казанском вертолетном заводе.

"В рамках реализации государственного оборонного заказа ГОЗ-2017 министерство обороны РФ и АО "Вертолеты России" заключили контракт на поставку опытной партии многоцелевых вертолетов Ми-38. В соответствии с условиями контракта до конца 2019 года в интересах Минобороны России будут переданы два вертолета Ми-38, которые будут проходить опытно-войсковую эксплуатацию в частях Воздушно-космических сил", — говорится в сообщении военного ведомства.

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета, а также для полетов над водной поверхностью.