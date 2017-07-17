В Волгоградской области пройдут занятия по вождению танков под водой
09:5317.07.2017
(обновлено: 09:54 17.07.2017)
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КРАСНОДАР, 17 июл — РИА Новости. Занятия по подводному вождению танков пройдут в ближайшие дни в Волгоградской области, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.
Уточняется, что тактико-специальные занятия по подводному вождению танков Т-72Б3 подразделений 58-й армии ЮВО пройдут на полигоне Прудбой.
"В ходе подготовки танкисты преодолеют водные преграды шириной свыше 50 метров, двигаясь по дну водоема на глубине до 6 метров. В условиях нулевой видимости механик-водитель, ориентируясь по приборам, должен провести машину по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов", – отметил Астафьев.
Он отметил, что в ходе специальной подготовки на оборудованном вододроме более 100 танкистов будут совершенствовать навыки использования изолирующего противогаза, умение передвигаться под водой, а также отрабатывать действия в случае условного затопления танка.
Завершив подготовку, танкисты с использованием аппаратуры для ориентирования под водой преодолеют водную преграду длиной 100 метров, добавил Астафьев.
Учебные стрельбы танкового соединения 150-й мотострелковой дивизии прошли на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
В учениях приняли участие экипажи танков Т-72 Б1.
Экипажам надо было поразить условного противника на дистанциях от 800 до 1 тысячи 700 метров.
Экипажи танкистов 150-й мотострелковой дивизии.
Экипажи танкового соединения во время учений отработали ведение флангового огня.
Танкист 150-й мотострелковой дивизии производит заряжение снарядов для танков.
Во время учений огонь велся как с места, так и в движении.
150-й мотострелковая дивизия была заново сформирована в 2016 году. Специально для ее базирования был оборудован полигон "Кадамовский" в Ростовской области.
150-я Идрицко-Берлинская ордена Кутузова 2-ой степени мотострелковая дивизия прославилась еще во времена Великой Отечественной войны, именно в ее составе воевали Егоров и Кантария, водрузившие знамя Победы на Рейхстаг.
В состав возрожденной дивизии входят мотострелковый, танковый, артиллерийский, зенитно-ракетный полки, а также подразделения связи, разведки и материально-технического обеспечения.