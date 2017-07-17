В Волгоградской области пройдут занятия по вождению танков под водой

КРАСНОДАР, 17 июл — РИА Новости. Занятия по подводному вождению танков пройдут в ближайшие дни в Волгоградской области, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

Уточняется, что тактико-специальные занятия по подводному вождению танков Т-72Б3 подразделений 58-й армии ЮВО пройдут на полигоне Прудбой.

"В ходе подготовки танкисты преодолеют водные преграды шириной свыше 50 метров, двигаясь по дну водоема на глубине до 6 метров. В условиях нулевой видимости механик-водитель, ориентируясь по приборам, должен провести машину по дну водоема без переключения передач, остановок и резких поворотов", – отметил Астафьев.

Он отметил, что в ходе специальной подготовки на оборудованном вододроме более 100 танкистов будут совершенствовать навыки использования изолирующего противогаза, умение передвигаться под водой, а также отрабатывать действия в случае условного затопления танка.

Завершив подготовку, танкисты с использованием аппаратуры для ориентирования под водой преодолеют водную преграду длиной 100 метров, добавил Астафьев.