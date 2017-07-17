Летчики ЮВО отработают сложные элементы пилотажа на штурмовиках Су-25СМ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Летчики штурмового авиаполка Южного военного округа приступили к отработке на Кубани сложных элементов пилотажа на штурмовиках Су-25СМ, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"В ходе тренировочных полетов пилоты выполнят взлет и посадку, маневрирование парами и в составе звеньев, элементы сложного и группового пилотажа, такие как горизонтальные "бочки", виражи, пикированные "горки" с большими углами наклона, боевые развороты", — сказал он.

Астафьев отметил, что летчики специально отработают действия в случае отказа авиационной техники, при скрытном перемещении, уклонении от атаки истребителей условного противника. Элементы пилотажа парами будут выполняться на малых и предельно малых высотах до 25 метров над уровнем земли.

Он добавил, что к их выполнению допускаются летчики первого и второго класса с общим налетом не менее 450 часов.