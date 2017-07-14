Бомбардировщики Ту-22М3 на учениях уничтожили объекты условного противника

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 на учениях дальней авиации уничтожили объекты инфраструктуры условного противника, сообщили в пятницу в Минобороны России.

В учениях были задействованы более десяти бомбардировщиков авиационных полков дислоцированных в Калужской и Иркутской областях, а также два полигона для боевого применения.

"В рамках учений летчики Воздушно-космических сил выполнили практические пуски управляемых авиационных ракет и бомбометание авиационных бомб массой около 250 килограммов по наземным целям, обозначающим объекты инфраструктуры условного противника", — говорится в сообщении.

Летный состав в рамках учений отработал вывод авиационной техники из-под удара с перебазированием на оперативный аэродром, а также полеты на боевое применение авиационных средств поражения, уточнили в ведомстве.