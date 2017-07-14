Госдума приняла закон о создании штабов обороны в регионах

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании в регионах штабов обороны на военное время для координации с органами военного управления.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в декабре прошлого года.

"Законопроектом предусмотрено внесение изменения в статью 22 закона "Об обороне", которым определяется возможность создания по решению высших должностных лиц субъектов РФ и глав муниципальных образований на военное время в субъектах РФ межведомственных координационных органов (штабов обороны)", — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что их основной целью будет обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти субъектов РФ с органами военного управления, воинскими формированиями, федеральными органами исполнительной власти и организациями по осуществлению в военное время мобилизационных мероприятий, мероприятий по территориальной обороне, а также по обеспечению и поддержанию режима военного положения.

"Законопроект наделяет президента РФ полномочиями по установлению порядка создания и подчиненности штабов обороны субъектового и муниципального уровней в военное время, а также уточняет категории должностных лиц муниципальных образований, наделяемых полномочиями по созданию межведомственных координационных органов (штабов обороны) и руководству ими", — уточняют авторы.