Суета у границ: ВКС шесть раз поднимались на перехват "чужих" самолетов

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Минобороны подсчитали количество перехватов иностранных самолетов-разведчиков у российских границ на прошлой неделе. По данным ведомства, истребители ВКС шесть раз поднимались в воздух по тревоге.

Согласно опубликованной на сайте ведомства инфографике, разведку вели 20 летательных аппаратов. Военные отметили, что иностранные пилоты не нарушали воздушное пространство России.

В Минобороны регулярно сообщают о приближении иностранных самолетов к российским границам. Так, на прошлой неделе российские истребители четыре раза поднимались на перехват "чужих" летательных аппаратов.

Нередки и обратные примеры, когда страны НАТО поднимают свои истребители на перехват российских самолетов. Последний громкий случай произошел 21 июня, когда польские F-16 приблизились к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Инцидент произошел, когда самолет Шойгу летел в Калининградскую область. Борт министра сопровождали истребители морской авиации Су-27, один из которых и "отогнал" польские самолеты.

Обычная процедура

В конце июня возросшую активность у российских границ прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, перехваты самолетов-разведчиков являются обычным делом.

"Не нужно смешивать перехваты, которые являются обычной процедурой идентификации самолетов, с опасными ситуациями", — подчеркнул Столтенберг перед заседанием министров обороны стран — членов НАТО.

Он отметил, что порой перехваты самолетов — это обычная процедура, но иногда они проходят "непрофессионально и создают опасность".

"Поэтому мы изучаем возможности повышения безопасности в регионе Балтийского моря", — добавил генсек.

Кто виноват

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России" Андрей Головатюк отметил, что натовские самолеты зачастую сами нарушают правила полетов над нейтральными водами, однако постоянно обвиняют в этом Россию.

"Я считаю, НАТО просто напугали наши полеты над Балтийским морем и над Калининградской областью, где у нас сосредоточена крупная войсковая группировка, поэтому они и считают, что они якобы небезопасны и могут вызвать какие-то происшествия. Существуют определенные правила полета над нейтральными водами, и мы их не нарушаем, не вторгаемся ни на чью территорию", — заявил эксперт в июне в эфире радио Sputnik.

Он также рассказал о конкретном случае, когда истребитель НАТО обогнал транспортный самолет, встал на небольшом отдалении впереди и пытался "вогнать" его в зону турбулентности.

"Только появление нашего истребителя предотвратило негативные последствия. Так что они сами не очень-то чистоплотны в этом отношении, и пусть они сначала у себя вытащат "бревно" из глаза, а потом уже на нас пеняют", — подчеркнул Андрей Головатюк.

По словам офицера запаса, провокации со стороны НАТО будут продолжаться.

"Полеты самолетов, военные учения у наших границ будут постоянно, нас будут пытаться провоцировать. Например, летают наши военные летчики, а их провоцируют натовские самолеты, чтобы потом обвинить нас в каких-то небезопасных действиях. Понятно, что любая такая ситуация может в результате даже чисто человеческого фактора привести к какой-то катастрофе. Это провокации, и самое главное — не поддаваться на них", — добавил военный эксперт.

Польза для ВКС

В свою очередь, военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец отметил, что самолеты НАТО появляются у российских границ по несколько раз в день.

"Министерство обороны за последнее время неоднократно делало заявления о возрастающей воздушной активности самолетов НАТО, особенно на западном и северо-западном стратегическом направлении. Даже сложилась устойчивая статистика, что самолеты-разведчики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения стран НАТО появляются у российских границ примерно два-три раза в день", — отметил он на прошлой неделе.

Баранец сравнил "авиационное давление" НАТО на российские границы с обстановкой 1941 года.

"Но давайте думать, что пока это только печальная аналогия. Мы ни разу не отмечали такого факта, когда самолеты НАТО пересекали нашу воздушную государственную границу, и слава богу", — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, ВКС извлекают немалую пользу из перехватов натовских самолетов.

"Такая активность позволяет нашим дежурным силам быть в тонусе. Однако вылеты на идентификацию иностранных самолетов — это дело не очень дешевое. Замечу, что один час полета нашего истребителя Су-27 обходится в десять тысяч долларов. К слову, что касается американского самолета F-22, то час его полета обходится американской казне в 40 тысяч долларов", — добавил Баранец.