В Таджикистане началась совместная с Россией проверка боеготовности

Российские военнослужащие во время учений. Архивное фото

Российские военнослужащие во время учений. Архивное фото

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Свыше трех тысяч военных РФ и Таджикистана принимают участие в первой совместной проверке боевой готовности, стартовавшей в пятницу на территории республики, сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Военнослужащие двух армий при поддержке российской оперативно-тактической и армейской авиации выполняют учебно-боевые задачи по единому плану в единой оперативной обстановке на горных полигонах Ляур и Харбмайдон", — сказал Рощупкин.

По его словам, ранее подразделения были подняты по тревоге, совершили марши в указанные районы и приступили к контрольным занятиям, тренировкам по стрельбе и управлению огнем, отработке вопросов взаимодействия.

Как отметил Рощупкин, с российской стороны действия штабов и войск контролирует командующий войсками ЦВО генерал-полковник Владимир Зарудницкий, с таджикской — начальник генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана генерал-майор Эмомали Собирзода.