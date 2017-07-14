В Таджикистан на учения прибыла российская оперативно-тактическая авиация

ДУШАНБЕ, 14 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. Два звена российской оперативно-тактической авиации перебазированы в Таджикистан для участия в совместных мероприятиях боевой подготовки подразделений двух армий, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

"Подразделениям таджикской и российской армий предстоит выполнить учебно-боевые задачи в единой оперативной обстановке по единому плану", — говорится в сообщении.

Четыре штурмовика Су-25СМ совершили перелет с авиабазы Кант, дислоцированной в Киргизии, столько же бомбардировщиков Су-24М переброшены с южноуральской авиабазы Шагол.

"Летчики нанесут авиаудары по боевым порядкам условных бандгрупп на горном полигоне Харбмайдон, что вблизи таджикско-афганской границы. В районе проведения практических действий развернут вспомогательный пункт управления штаба ЦВО, вместе с которым действует оперативная группа генерального штаба вооруженных сил Таджикистана", — говорится в сообщении. Учения продлятся в общей сложности месяц.