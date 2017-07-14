Морская авиация примет участие в военно-морском параде в Петербурге

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл — РИА Новости. Самолёты Ил-38Н, Ту-142МЗ, Ту-142МР и МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) примут участие в Главном военно-морского параде в Санкт-Петербурге, сообщил в пятницу начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

Как ранее сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, 30 июля, в день Военно-морского флота в исторической части Санкт-Петербурга и в Кронштадте состоится Главный военно-морской парад. Также военно-морские парады пройдут в военно-морских базах — Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке — и в пунктах базирования сил флотов и флотилий. По его словам, всего в парадах будет задействовано более 130 кораблей.

"Для участия в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ России самолёты Ил-38Н, Ту-142МЗ, Ту-142МР и МиГ-31 перебазированы с аэродромов Тихоокеанского флота Елизово и Каменный ручей на аэродромы Кипелово и Громово, расположенные в Вологодской и Ленинградской областях. После отработки элементов парада на земле летчики Тихоокеанского флота совместно с коллегами с Северного, Балтийского и Черноморского флотов приступят к тренировкам воздушной части парада на практике в небе над Санкт-Петербургом", — сообщил Матвеев.

Ил-38Н — модернизированный вариант противолодочного самолета Ил-38. Предназначенная для оснащения морской авиации система "Новелла" способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 90 километров, надводные — до 320 километров. Система может удерживать в поле зрения 32 цели над водой и под водой.

Ту-142М3 "Заречье" — модификация дальнего противолодочного самолета Ту-142. В ВМФ применяется для дальней океанской разведки, визуальной или радиотехнической, для дежурства в системе поисково-спасательной службы и для поиска и слежения за ракетным подводным крейсер ом стратегического назначения.

Ту-142МР предназначен для обеспечения связи с подводными лодками в погруженном состоянии.

МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия. Он предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых и больших высотах в передней и задней полусферах в свободном пространстве и на фоне земли в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью при использовании противником средств активного и пассивного противодействия.