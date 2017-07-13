Подразделения ВДВ не планируют размещать в Арктике на постоянной основе

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Подразделения ВДВ России не будут размещать в Арктике на постоянной основе, в этом нет смысла, заявил в интервью РИА Новости начальник штаба — первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.

"Такую перспективу мы не рассматриваем", — сказал Игнатов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "для ВДВ дислоцироваться там нет никакого смысла": "Нам нужна только команда, и мы будем в нужной точке Арктики в нужное время".

Он отметил, что в 2017 году "наши подразделения с оперативной группой будут принимать участие в учении на Северном флоте, в интересах которого ВДВ будут выполнять поставленную задачу".

По словам Игнатова, с каждым годом возможности Воздушно-десантных войск России по взаимодействию с Северным флотом становятся более масштабными.

"Если раньше ВДВ применялись небольшим подразделением с десантированием на льдину — именно на Северный полюс, то теперь будем принимать участие в составе батальона", — уточнил начштаба ВДВ России.

Учения российских десантников в Арктике в рамках межвидовой подготовки проходят ежегодно, начиная с 2014 года.

ВДВ являются отдельным родом Вооруженных сил РФ, входят в резерв сил общего назначения и применяются решением верховного главнокомандующего.

В последние годы Россия приступила к активному хозяйственному освоению своих северных территорий, включая добычу углеводородов, а также развитию Северного морского пути, который все в большей степени становится альтернативой традиционным маршрутам из Европы в Азию. На защиту российских интересов в Арктике направлен целый комплекс мер, в том числе военного характера, учитывая возросшее внимание к региону со стороны стран-членов НАТО.

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