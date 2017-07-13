БРЮССЕЛЬ, 13 июл — РИА Новости, Владимир Добровольский. Россия намерена провести брифинги по предстоящим российско-белорусским учениям "Запад-2017" в ОБСЕ и в Москве для военно-дипломатического корпуса, сообщил журналистам постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

В четверг Россия организовала для НАТО брифинг по учениям "Запад-2017" на заседании Совета Россия-НАТО (СРН).

"Это только первый шаг в деле информирования наших коллег. Минобороны РФ уже объявило о том, что соответствующие брифинги будут даны на Венской площадке. Ближе к учениям будет дан брифинг для военно-дипломатического корпуса в Москве, где будут представлены окончательные параметры этих учений, потому что в настоящий момент процесс планирования еще не завершен", — сказал Грушко.

Он также выразил надежду, что страны альянса проявят интерес к этому брифингу. "Мы надеемся, что военные атташе из стран НАТО будут присутствовать", — заявил постпред.