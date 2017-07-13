Россия за 17 лет получила $65 миллиардов за экспорт самолетов и вертолетов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Рособоронэкспорт с 2000 года продал за рубеж 1,3 тысячи военных самолетов и вертолетов на сумму 65 миллиардов долларов, заявил журналистам в четверг гендиректор компании Александр Михеев.

"Продукция для военно-воздушных сил традиционно удерживает первое место в поставках по линии Рособоронэкспорта. Всего с момента образования компании мы экспортировали более 1,3 тысячи самолетов, вертолетов и имущества к ним на общую сумму около 65 миллиардов долларов США", — сказал он.