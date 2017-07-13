Во Владивостоке около 40 кораблей примут участие в параде в День ВМФ

ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Около 40 кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения Тихоокеанского флота примут участие в параде и военно-спортивном празднике в честь Дня Военно-морского флота России во Владивостоке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.

"Из них в парадный строй будут выстроены 12 кораблей Тихоокеанского флота. В их числе флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", эскадренный миноносец "Быстрый", большой десантный корабль "Николай Вилков", малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", судно связи "Карелия", госпитальное судно "Иртыш", спасательное судно "Алагез", ракетный катер "Р-79", базовый тральщик "БТ-100", подводная лодка "Комсомольск на Амуре" и пограничный сторожевой корабль "Сапфир", — отметил Матвеев.

Моряки приступят к постановке кораблей на бочки в Амурском заливе 24 июля. С 21 июля в акватории начнутся тренировки военно-спортивного праздника. Генеральная репетиция запланирована на 28 июля.

День ВМФ будет отмечаться 30 июля.