Бахрейна хотел бы расширить военное сотрудничество с Россией

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Бахрейн хотел бы расширить военное сотрудничество с РФ, призывает Москву более активно присутствовать в регионе Персидского залива, заявил в среду посол Бахрейна в России Ахмед ас-Саати.

"Большинство наших партнеров — западные страны. В основном, мы покупаем оружие и технику у западных стран. Но мы хотели бы расширить сотрудничество и с Российской Федерацией также", — сказал ас-Саати на презентации Бахрейнской Международной Оборонной Выставки и Конференции (BIDEC), которая пройдет в королевстве 16-18 октября.

Как отметил посол, его страна стремится диверсифицировать военно-техническое сотрудничество, включить в него большее количество стран, среди которых важное место занимает и Россия. "Бахрейн — маленькое государство, но мы обладаем достаточными возможностями для того, чтобы стать своего рода окном в наш регион. Поэтому, я считаю, что у российских компаний поистине уникальный шанс сделать это посредством своего участия в предстоящих в октябре мероприятиях", — указал ас-Саати.

По его словам, общеизвестно, какого уровня достигла военная промышленность РФ, однако, "к сожалению, объем продаж российской военной техники, вооружений недостаточен и не отвечает тем возможностям и целям, к которым мы все стремимся". "Естественно, мы знаем, что Россия может сделать больше на этом пути, поэтому мы призываем ее более активно присутствовать в нашем регионе, регионе Персидского залива", — добавил посол.

Ас-Саати призвал российские предприятия "активно участвовать в различных мероприятиях, которые проходят в данной области". В качестве примера посол упомянул недавно прошедший в Абу-Даби авиасалон, где наблюдалось "очень хорошее и представительное участие российской делегации".

"Тогда был подписан ряд важных соглашений, — отметил посол. — Уже 120 компаний зарезервировали свое участие в выставке, и мы хотели бы, чтобы Россия приняла более активное участие в предстоящем мероприятии".