Минобороны проведет более сотни мероприятий к 100-летию Красной армии

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министерство обороны РФ проведет во всех военных округах и на Северном флоте более сотни торжественных мероприятий к 100-летию образования Красной армии, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.
"В честь 100-летия создания Красной Армии во всех военных округах и на Северном флоте Российской Федерации пройдет более 100 торжественных мероприятий", — говорится в сообщении.
В ноябре 2017 года российское военное ведомство проведет торжественный марш молодежи столицы и военнослужащих Московского гарнизона "Мы не дрогнем в бою за столицу свою". Будет организовано театрализованное представление — историческая реконструкция военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года с элементами парадов Красной армии периода 1918-1925 годов.
Редкие исторические документы и хроники создания Красной армии будут выставлены в Центральном музее Великой Отечественной войны, Центральном музее ВС РФ, Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, Центральном музее бронетанкового вооружения и техники. В честь юбилея пройдет ряд научно-практических конференций с участием представителей Минобороны России и ведущих военных экспертов.