Минобороны проведет более сотни мероприятий к 100-летию Красной армии

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Министерство обороны РФ проведет во всех военных округах и на Северном флоте более сотни торжественных мероприятий к 100-летию образования Красной армии, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

Днем создания Красной армии считается 23 февраля 1918 года.

"В честь 100-летия создания Красной Армии во всех военных округах и на Северном флоте Российской Федерации пройдет более 100 торжественных мероприятий", — говорится в сообщении.

В ноябре 2017 года российское военное ведомство проведет торжественный марш молодежи столицы и военнослужащих Московского гарнизона "Мы не дрогнем в бою за столицу свою". Будет организовано театрализованное представление — историческая реконструкция военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года с элементами парадов Красной армии периода 1918-1925 годов.

В подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" будут проведены военно-исторические реконструкции. Зрители смогут получить представление о боях под Псковом и Нарвой в феврале 1918 года, Сталинградской битве (17 июля 1942 — 2 февраля 1943 года), сражении на Халхин-Голе (август 1939 года), штурме севастопольской Сапун-Горы (май 1944 года).

Редкие исторические документы и хроники создания Красной армии будут выставлены в Центральном музее Великой Отечественной войны, Центральном музее ВС РФ, Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, Центральном музее бронетанкового вооружения и техники. В честь юбилея пройдет ряд научно-практических конференций с участием представителей Минобороны России и ведущих военных экспертов.