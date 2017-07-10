Ростех и ВЭБ запускают совместное предприятие для продвижения продукции ОПК

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) и "Ростех" объявили о запуске своего совместного предприятия (СП) "Конверсия", которое будет продвигать высокотехнологичную продукцию, производимую организациями ОПК, на международных рынках, сообщает ВЭБ.
"НПО "Конверсия" уже ведет работу по отбору проектов по следующим перспективным направлениям: "Умный город" в рамках программы "Цифровая экономика России", медтехника и медоборудование, решение экологических проблем, энергетика, информационно-коммуникационные технологии, гражданское машиностроение", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, НПО "Конверсия" было решено создать в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина о конверсии предприятий ОПК в связи с завершением основного этапа перевооружения вооруженных сил РФ и постепенным снижением гособоронзаказа после 2018 года. За процесс конверсии отвечает Минпромторг в качестве регулятора и Внешэкономбанк в качестве государственного института развития.
Кроме того, СП будет способствовать формированию спроса на гражданскую продукцию предприятий ОПК, продвижению отечественной продукции ОПК на рынке B2G, развитию непроизводственных компетенций сотрудников, в первую очередь в маркетинге, промышленном дизайне и аналитике.