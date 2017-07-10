Ростех и ВЭБ запускают совместное предприятие для продвижения продукции ОПК

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) и "Ростех" объявили о запуске своего совместного предприятия (СП) "Конверсия", которое будет продвигать высокотехнологичную продукцию, производимую организациями ОПК, на международных рынках, сообщает ВЭБ.

"Ростех" и Внешэкономбанк заключили соглашение о создании совместного предприятия НПО "Конверсия" в рамках ПМЭФ в начале июня. Сообщалось, что предприятие также будет обеспечивать переход технологий и продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в гражданские сегменты.

"НПО "Конверсия" уже ведет работу по отбору проектов по следующим перспективным направлениям: "Умный город" в рамках программы "Цифровая экономика России", медтехника и медоборудование, решение экологических проблем, энергетика, информационно-коммуникационные технологии, гражданское машиностроение", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, НПО "Конверсия" было решено создать в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина о конверсии предприятий ОПК в связи с завершением основного этапа перевооружения вооруженных сил РФ и постепенным снижением гособоронзаказа после 2018 года. За процесс конверсии отвечает Минпромторг в качестве регулятора и Внешэкономбанк в качестве государственного института развития.

Совместное предприятие будет выявлять потребности рынка, и искать возможности для продвижения и реализации продукции предприятий ОПК, их аналитическое сопровождение, содействие в привлечении финансирования для конверсионных проектов и внедрению экосистемных проектов, в частности "Умного города", "Электронного здравоохранения", "Промышленного интернета" и так далее.

Кроме того, СП будет способствовать формированию спроса на гражданскую продукцию предприятий ОПК, продвижению отечественной продукции ОПК на рынке B2G, развитию непроизводственных компетенций сотрудников, в первую очередь в маркетинге, промышленном дизайне и аналитике.