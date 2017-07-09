Под Калининградом обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Саперы Балтийского флота в Калининградской области обезвредили 20 артиллерийских боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Группы разминирования соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота и морского инженерного полка флота за минувшую неделю по заявке из областного военкомата обезвредили 20 артиллерийских боеприпасов времен Великой Отечественной войны калибров от 40 до 203 миллиметров, обнаруженных на территории Калининградской области", — сказал Мартов.

Он уточнил, что все взрывоопасные предметы вывезены на один из полигонов Балтфлота для утилизации.

С начала года флотские саперы обезвредили и уничтожили более трех тысяч снарядов.

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