Филиал парка "Патриот" в Севастополе построят за три-четыре года

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Парк "Патриот" в Севастополе будет полностью построен в ближайшие три-четыре года, сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Ранее первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов сообщил, что крымский филиал парка "Патриот" планируется разместить в Севастополе и Керчи. Предлагается создание пяти кластеров в Севастополе. Общая площадь составляет около 240 гектаров.

"Сейчас идет строительство первого этапа. Есть уверенность, что в ближайшие три-четыре года мы полностью построим филиал парка "Патриот". Процесс запущен, он набирает очень большие обороты, и город максимально оказывает содействие в реализации этого проекта", — сказал Овсянников журналистам.

Ранее Овсянников сообщал, что первая площадка парка "Патриот" в Севастополе разместится на территории 30-й береговой батареи, защищавшей город в годы осады немецко-фашистскими войсками в 1941–1942 годах.

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