"Швабе" обсудил перспективы сотрудничества с разработчиками морских судов

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Возможности "Швабе" в создании оптико-электронных систем наблюдения для надводных кораблей продемонстрировали представители "Швабе" российским разработчикам морских судов, сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков.

"В рамках Международного военно-морского салона-2017 мы провели ряд встреч с российскими разработчиками морских судов. В ходе переговоров мы продемонстрировали нашим партнерам возможности холдинга в создании оптико-электронных систем наблюдения для надводных кораблей и обсудили перспективы сотрудничества в данной области", — сказал Жидков.

Пресс-служба холдинга сообщает, что на салоне, который прошел в Санкт-Петербурге, были представлены изделия Уральского оптико-механического завода (УОМЗ, входит в состав холдинга). В линейке гражданской продукции были продемонстрированы системы оптического наблюдения, позволяющие получать качественное и устойчивое изображение при любых видах съемки, в любое время суток, в условиях ограниченной видимости. Эти устройства могут устанавливаться на различные типы техники, в том числе, морские суда — корабли и катера.

Международный военно-морской салон проводится один раз в два года. В этом году на салоне свою продукцию демонстрировали более четырехсот компаний, в том числе 49 зарубежных из 29 стран. За пять дней работы салон посетили более ста тысяч человек.