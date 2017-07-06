Путин в четверг проведет заседание комиссии по ВТС

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в четверг заседание комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент также проведет далее, в течение дня комиссию по военно-техническому сотрудничеству", — сказал Песков журналистам. По его словам, это "цикличное, традиционное, рабочее мероприятие".

Предыдущее заседание комиссии прошло в конце марта. Россия поставляет продукцию своего ВПК в 52 страны, она пользуется устойчивым спросом, а портфель российского экспорта по линии ВТС сохраняется на уровне 50 миллиардов долларов, сообщал тогда российский лидер. Путин заявил, что надежность и эффективность российского оружия проявляется в борьбе с террористами, в том числе в Сирии, а анализ его применения позволит повысить качество продукции оборонно-промышленного комплекса.

Лидеры в условиях жесткой конкуренции

В 2016 году, как отмечал Путин, были подписаны новые контракты на общую сумму 9,5 миллиарда долларов. Президент заявил о намерении России наращивать присутствие на мировом рынке вооружения, расширять географию поставок и перечень экспортируемой продукции, улучшать ее качество. По итогам 2016 года объем российского экспорта в сфере ВТС превысил 15 миллиардов долларов, сообщал президент.

По словам Путина, благодаря выстроенной работе система ВТС успешно конкурирует в жестких условиях глобального рынка, кроме того, перевыполняет плановые показатели. Среди предприятий, которые демонстрируют наилучшие результаты, президент назвал "МиГ", "НПО Машиностроения", "Алмаз-Антей", "Вертолеты России". Как отметил российский лидер, "МиГ" в 2016 году выполнял свои задания на 118%, Рособоронэкспорт — на 101%, ВПК "НПО Машиностроения" — на 155%, "Алмаз-Антей" — 185%, "Вертолеты России" — 327%.

В середине декабря прошлого года на заседании комиссии по ВТС Путин сообщил, что Россия на рынке вооружений действует в условиях жесткой конкуренции, а порой даже сталкивается с недобросовестным поведением некоторых партнеров. Как заявил президент, Россия готова предлагать на внешнем рынке передовые средства антитеррора, включая ПВО, авиацию, реактивную артиллерию и бронетехнику.

Помощник российского президента по ВТС Владимир Кожин в конце марта этого года заявил, что России удалось нейтрализовать угрозы от санкций в отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса и сохранить военно-техническое сотрудничество на прежнем уровне.

По его словам, Россия планирует увеличить долю военно-морской техники в общем объеме экспорта вооружений. Он отметил, что на первом месте в экспорте РФ авиатехника, затем — сухопутная, после — комплексы ПВО и радиоэлектронной защиты, а завершает все военно-морской флот.

Как заявил Кожин, российский ОПК практически завершил программу импортозамещения комплектующих, ранее поставлявшихся с Украины.

Новинки

Россия представляет свои вооружения на международных выставках, в частности, в начале апреля в Рио-де-Жанейро на LAAD-2017 было представлено более 350 экспонатов из РФ.

Постоянно идет разработка новых вооружений. К примеру, главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев заявил ранее журналистам, что в ближайшее время на вооружение будет принят перспективный зенитный ракетный комплекс С-500. Испытания ракет для него уже проходят на полигонах, комплекс сможет поражать цели расположенные в 100 километрах от земли.

Российские предприятия разрабатывают, в частности, автоматизированные системы вооружений. К примеру, на прошлой неделе Путин в Ижевске посетил концерн "Калашников". Предприятие поставляет за рубеж продукции на 300 миллионов долларов. Концерн "Калашников" — крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.

В ходе выставки вооружений IDEX-2017 гендиректор компании Алексей Криворучко сообщил, что "Калашников" разрабатывает ряд новых боевых робототехнических комплексов различного назначения. Ранее в концерне говорили, что "Калашников" приступил к серийному производству нового беспилотника ZALA 421-16Е2, предназначенного для координации и управления наземными группами войск и роботизированной техники, а также ведения разведки, первые аппараты уже переданы заказчикам.

Одной из главных особенностей ZALA 421-16Е2 является небольшая масса в 7,5 килограмма. Радиус действия по передаче видеоинформации в сложных метеоусловиях оставляет не менее 30 километров, а по управлению — не менее 50 километров. Гарантированная продолжительность полета нового БПЛА составляет четыре часа, его взлет осуществляется с рук без использования катапульты. ZALA 421-16Е5 получит систему посадки на воздушную подушку, сообщали в концерне. Публично беспилотник обещают продемонстрировать на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в июле и на выставке "Армия-2017" в августе. На текущий год портфель заказов на комплексы с ZALA 421-16Е2 уже сформирован, сообщили в концерне.

Также концерн создал автоматизированный боевой модуль, работающий на базе нейронных сетей — впервые разработка будет представлена в августе на форуме "Армия-2017". Наличие нейронных сетей у боевого роботизированного комплекса подразумевает способность машины действовать не только в рамках заранее заданного человеком алгоритма, но и формировать его самостоятельно. Международный военно-технический форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино, аэродрома Кубинка в Подмосковье, а также во всех военных округах РФ и на Северном флоте.