МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия предлагает странам Африки инструменты поддержки при заключении оружейных контрактов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы, например, для стран Африки предлагаем инструменты поддержки – это встречная торговля, это кредитные схемы и так далее. Это относится и к нашим традиционным партнерам — Бангладеш, Шри-Ланка. Мы работаем в этом направлении, эти схемы комфортны для наших партнеров", — сказал Михеев.



