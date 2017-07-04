Россия и Китай намерены развивать военно-техническое сотрудничество

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Москва и Пекин намерены развивать контакты и сотрудничество в военно-технической сфере, совместно противостоять региональным и глобальным вызовам, говорится в совместном заявлении глав двух стран, принятом во вторник по итогам визита в Россию китайского лидера Си Цзиньпина.

Как говорится в заявлении об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, Россия и Китай намерены "развивать контакты и сотрудничество в военной и военно-технической сферах; укреплять взаимное доверие в военной сфере; способствовать углублению взаимодействия между вооруженными силами сторон в рамках существующих механизмов; совместно противостоять угрозам региональной и глобальной безопасности".