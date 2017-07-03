Патрушев обсудил с руководством Балтийского завода развитие атомного флота

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов обсудили с руководством Балтийского завода (входит в состав ОСК) в Санкт-Петербурге вопросы выполнения поручений президента и решений СБ РФ в сфере развития судостроения и атомного флота, сообщает пресс пресс-служба ведомства.

"В частности, рассмотрен ход строительства универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Ледоколы нового поколения обновят состав отечественного ледокольного флота и обеспечат постоянное российское присутствие в Арктическом регионе для дальнейшего его освоения и развития", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Патрушев посетил производственные площадки завода, осмотрел готовый к спуску первый серийный ледокол "Сибирь", находящийся на достройке ледокол "Арктика" и выслушал доклад руководства предприятия о реализации перспективных проектов, в том числе строительства атомного ледокола "Лидер" мощностью 110 мегаватт, на Балтийском заводе.