В Волгоградской области по тревоге подняли свыше 500 мотострелков

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Более 500 военнослужащих мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности, сообщил начальник пресс-службы военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Мотострелковое соединение Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Волгоградской области, поднято по тревоге командующим 8-й общевойсковой армией генерал-лейтенантом Сергеем Кузовлевым в целях проверки боевой готовности", — сказал Астафьев.

Он отметил, что для проверки боевой готовности соединение привлекалось в полном составе: более 500 военнослужащих, при этом было задействовано около 300 единиц вооружений и военной техники.

Как рассказал Астафьев, военнослужащие совершил марш на штатной технике в составе механизированных колон на полигон Прудбой в Волгоградской области, где провели контрольные занятия по огневой, тактической подготовке и вождению боевых машин.

В ходе марша мотострелки отработали действия "по защите от воздушных ударов авиации условного противника, преодоления зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления".