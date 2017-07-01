Какое оружие привезут на Армейские международные игры иностранные военные

© РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк Это не игрушки, а Армейские игры. Как военные выясняют, кто круче Менее чем через месяц на территории России, Китая, Беларуси, Казахстана и Азербайджана стартуют III Армейские международные игры. В этом году в них примут участие команды из 27 государств, которые будут соревноваться в 28 дисциплинах — от уже ставшего знаменитым на весь мир "Танкового биатлона" до конкурса армейских поваров "Полевая кухня". Как и в прошлые годы, большую часть "реквизита" — боевой техники, экипировки, стрелкового оружия — командам предоставит Министерство обороны России. Полный перечень вооружений держится в секрете, и этим летом зрители имеют все шансы увидеть немало экзотики, слухи о которой уже просочились в прессу. Недаром прошлогодний опыт участия в Играх китайской техники был признан успешным.

Танк Type-96A

Как и летом 2015 года, Китай привезет на "Танковый биатлон" в подмосковное Алабино свою бронетехнику. Конкуренцию российским Т-72Б3 вновь составят танки НОАК Type-96A. Эти машины были приняты на вооружение в 1997 году и постепенно вытесняют из войск порядком устаревшие Type-80, Type-85 и Type-88. Предполагается, что "девяносто шестой" наравне с новейшим Type-99 будут составлять основу танковых войск Китая в первой половине XXI века.

Основной боевой танк Сухопутных войск Китая Type-96A Основной боевой танк Сухопутных войск Китая Type-96A

По своим основным узлам и агрегатам Type-96 сопоставим с российскими Т-72 последних модификаций. Его основное вооружение — пушка ZPT-98 — является нелицензионной копией еще советского 125-миллиметрового гладкоствольного орудия 2А46М. Тысячесильный дизельный двигатель от компании NORINCO также представляет собой дальнейшее развитие российских образцов. Кроме того, на модификации "А" значительно усилена бронезащита корпуса (особенно "лба"), установлены современная система управления огнем ISFCS-212 и новые средства связи.

В "Танковом биатлоне-2016" экипажи китайских танков заняли почетное второе место, лишь немногим уступив команде России. Как показали соревнования, пушка Type-96 слегка точнее российского орудия, однако последние версии Т-72Б3 превосходят китайскую машину в скорости и маневренности. В любом случае у экипажей танковых войск НОАК был целый год, чтобы как следует подготовиться и сделать выводы из собственных ошибок.

В этом году в "Танковом биатлоне" впервые примет участие команда из Индии. Она выступит на Т-90С "Bhishma" — экспортной версии российского Т-90. Будет очень любопытно взглянуть, как эта машина поведет себя в схватке с бывшими "земляками".

Снайперская винтовка SR-25

В этом году в состязаниях лучших армейских стрелков "Снайперский рубеж" на полигоне Отар в Казахстане впервые примут участие четыре снайперские пары из Королевства Таиланд. В то время как большинство участников будут использовать на состязаниях российские СВД, тайские военные могут привезти сопоставимое по характеристикам оружие, которое имеется в их арсенале. Речь идет о самозарядных снайперских винтовках SR-25.

Это оружие было создано в США на базе конструкции известного полуавтомата AR-15. Как и СВД, SR-25 имеет газоотводную автоматику, что позволяет быстро провести серию выстрелов без ручной перезарядки. Кроме того, у обеих винтовок сравнимые по своим характеристикам патроны, но российский 7,62х54R чуть помощнее более короткого натовского 7,62х51. СВД и SR-25 сопоставимы и по весу: чуть более 4,6 килограмма со снаряженным магазином на 10 патронов.

И самое главное, что эти винтовки имеют солидную историю боевого применения. Своими стрелками они изучены, что называется, от и до. Это значит, что победит снайпер с большим опытом. А у наших бойцов, при всем уважении к тайским специалистам, его гораздо больше.

Корвет Hamzeh

В третьих Армейских международных играх дебютируют иранские моряки, которые примут участие в этапе "Кубок моря" на Каспии наравне с уже имеющими опыт в этой дисциплине Россией, Казахстаном и Азербайджаном. Основное правило: корабли конкурсантов обязаны вписаться в строгие рамки — их водоизмещение не должно превышать 1000 тонн, а экипаж — 60 человек. От России будут участвовать малые ракетные корабли (МРК) проекта "Буян-М" — "Град Свияжск" и "Углич". Оба с водоизмещением 949 тонн.

У Ирана в Каспийском море не так уж и много кораблей, которые смогли бы вписаться в заданные рамки. А точнее, всего один — корвет Hamzeh с водоизмещением 580 тонн. Флоту он был передан аж в 1965 году, а до этого долгие годы служил шахской яхтой. Тем не менее пройти этапы "Кубка моря" ему по силам. В частности, для артиллерийских стрельб по морским мишеням у этого корабля есть 20-миллиметровая пушка.

Вряд ли Hamzeh сможет составить конкуренцию более новым и совершенным российским МРК. Поэтому не исключено, что на соревнованиях его заменят фрегаты Bayandor и Naghdi, вооруженные более серьезными 76-миллиметровыми орудиями. Правда, водоизмещение этих кораблей при максимальной загрузке превышает "лимит" почти на 150 тонн, однако для Игр их могут специально облегчить и снять все лишнее оборудование.

Бомбардировщик Xian H-6K

В этом году в конкурсе военных летчиков "Авиадартс" примут участие только две страны — Россия и Китай. Этап пройдет на территории Поднебесной. И если о составе российской техники известно практически все, то о китайских самолетах и вертолетах почти ничего не сообщалось. Исключением стали новейшие бомбардировщики НОАК Xian H-6K, участие которых в "Авиадартсе" подтвердил телеканал "Звезда".

© AP Photo / Xinhua/ Liu Rui Китайский бомбардировщик Xian H-6K © AP Photo / Xinhua/ Liu Rui Китайский бомбардировщик Xian H-6K

Этот самолет является последней модификацией классического H-6, созданного, в свою очередь, на основе советского реактивного бомбардировщика Ту-16. Обновленная машина оснащена мощными двигателями Д-30КП2 российского производства, благодаря которым дальность полета превысила 3500 метров. Это делает H-6R самолетом, способным выполнять стратегические задачи. Он, в частности, может нести на борту ядерное оружие. Максимальная боевая нагрузка китайской машины составляет 12 тонн. Этот показатель примерно соответствует возможностям российских фронтовых бомбардировщиков Су-34. Они в числе прочих машин также примут участие в "Авиадартсе" и станут главными конкурентами H-6К в дисциплинах "Атака наземной (морской) цели" и "Полет по маршруту с переменным профилем на воздушную разведку".