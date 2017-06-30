Шойгу рассказал об использовании опыта военной операции в Сирии

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Российские военные используют сирийский опыт для подготовки органов военного управления и войск, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в пятницу.

"Сирийский опыт обобщается и внедряется в рамках подготовки органов военного управления и войск. В этих целях в феврале проведены масштабные сборы с руководящим составом Вооруженных сил оперативно-стратегического уровня", — заявил Шойгу.

Он отметил, что дальнейшим шагом станет оперативный сбор в июле с привлечением командиров соединений и командующих объединениями. "В ходе него на полигонах будут продемонстрированы основные подходы к обучению тактических групп, соединений и подразделений, в том числе с применением современных средств обучения и тренажерных комплексов", — сказал министр.

Он добавил, что также предусматривается проведение ряда учений, на которых будут показаны различные варианты и способы действий войск.