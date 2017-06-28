Лавров: НАТО увеличила присутствие в районах, где об этом не договаривались

КРАСНОДАР, 28 июн — РИА Новости. НАТО многократно увеличила свое военное присутствие в тех районах Европы, где была договоренность этого не делать, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ваш вопрос относительно необходимости сдержанности в вопросах наращивания вооружений между НАТО и Россией. Есть статистика, по крайне мере, ее никто не опроверг, мы ее предъявляли неоднократно и она говорит о том, что НАТО многократно увеличила свое присутствие в тех районах Европы, в которых договаривались не наращивать вооруженные силы на постоянной основе. НАТО говорит, что это делается на основе ротации, ротации постоянной. Поэтому никакой разницы между постоянным развертыванием и ротационным развертыванием в нынешних планах НАТО мы не усматриваем", — сказал министр.

Он также отметил, что многократно увеличилось количество учений НАТО, при этом легенды этих учений большей частью носят характер сдерживания РФ.