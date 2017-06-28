В Совбезе считают, что страна должна иметь суверенитет в киберпространстве

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 июн — РИА Новости. Государство должно обладать суверенитетом над информационно-коммуникационной инфраструктурой на своей территории и нести ответственность за то, что в ней происходит, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Олег Храмов.

"Государства должны обладать суверенитетом над информационно-коммуникационной инфраструктурой на своей территории… Суверенитет, между прочим, предполагает ответственность суверена перед другими суверенами за то, что происходит на его территории", — сказал Храмов в ходе одной из дискуссий на международной отраслевой конференции в Израиле.

"Они должны не допускать возможность использовать свою территорию для осуществления компьютерных атак, бороться с внедрением и использованием скрытых вредоносных функций и программных уязвимостей, добиваться ее безопасности для окружающих", — добавил он.

Завершающие дни работы международной конференции, проходящей в университете Тель-Авива, совпали с очередной крупной хакерской атакой на многие страны, включая Россию.

"Если государство будет правильно контролировать, не будет проблем. Не будет нового оружия, которое будет возникать бесконтрольно для всех остальных", — сказал Храмов.

В ходе дискуссии, участники которой затрагивали тему якобы имевшего место на прошлогодних президентских выборах в США российского кибервмешательства, Храмов подчеркнул, что "любые обвинения в адрес государств в причастности к компьютерным атакам должны быть обоснованы и доказаны". "Мы должны разрабатывать международно правовые и двусторонние связи и договоры, которые позволят решить вопрос по существу", — призвал он.